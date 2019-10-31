Давао, Филиппины, , 10:08 — REGNUM Землетрясение унесло жизни как минимум трех человек на Филиппинах, еще восемь были ранены. Об этом сообщает газета Philippine Daily Inquirer.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 31 октября на острове Манданао возле города Давао. По данным издания, в городе произошло обрушение жилого дома. Спасатели разбирают завалы. Сколько людей может находиться там, пока неизвестно.

Разрушились и другие задания. Сообщается, что рухнула гостинца, в корпусе которой появились трещины во время предыдущего землетрясения. В ней никого не было.

Пока известно о трех погибших и восьми раненых, но возможно, что число жертв и пострадавших вырастет.

Как передавало ИА REGNUM, на Филиппинах во второй половине октября произошло несколько землетрясений. Подземные толчки ранее были 18, 20 и 29 октября.

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