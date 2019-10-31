Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Полицейские Гатчинского района Ленинградской области разыскивают злоумышленника, похитившего полуприцеп с грузом сушеных фиников весом более 26 тонн. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о похищении полуприцепа со сладким грузом поступило от 38-летнего генерального директора одной из фирм. По его словам, в период с 00:30 28 октября до 10:30 29 октября неизвестный злоумышленник на 77-м километре южного полукольца автодороги А-120 совершил хищение автомобиля Frieghtliner с полуприцепом с грузом весом 26 443 кг.

«Общий материальный ущерб составил 3 миллиона 700 тысяч рублей», — уточняют в ведомстве.

Полицейским быстро удалось найти автомобиль в селе Ушаки Тосненского района Ленинградской области, однако он был без полуприцепа — финики пропали. Автомобиль возвращен владельцу.