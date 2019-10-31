Сургут, Югра, , 09:52 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) против трёх застройщиков возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Речь идёт о руководстве компаний «Северстрой», «Салаир» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие».

По информации горадминистрации Сургута, в муниципалитете в целом насчитывается около 1 500 граждан, попадающих в категорию обманутых дольщиков, а также 14 проблемных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Сургуте дольщики недостроенных домов жилых комплексов «Ривер Хаус» и «Любимый» устраивают с начала недели одиночные пикеты возле горадминистрации.

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