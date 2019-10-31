Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 31 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Михайловка, Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Донецкий аэропорт), Жабичево, Старомихайловка, Спартак, Минеральное, Крутая Балка, Ленинское, Белая Каменка, Куликово, Петровское, Заиченко, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получили забор, хозпостройки, фасад одного дома и кровля другого. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 122 единицы боеприпасов в ходе десяти обстрелов. Обошлось без жертв.

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