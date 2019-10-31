Уфа, , 09:58 — REGNUM В Уфе в заснеженном овраге обнаружен мужчина. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По словам спасателей, сообщение о том, что в овраге в районе «Президент-отеля» лежит мужчина поступило в службу спасения утром 31 октября.

Звонившая женщина сообщила, что заметила мужчину, когда гуляла с собакой.

Спасатели, выехавшие на место происшествия, обнаружили в заснеженном овраге замерзающего мужчину, который не смог пояснить, как он там оказался.

Мужчину положили на носилки, доставили до кареты скорой помощи и передали врачам.