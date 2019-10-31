Златоуст, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM В южноуральском Златоусте мать 11-месячного младенца, который ранее скончался, будучи оставленным дома без присмотра взрослых, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Znak.com.

Её допросили в качестве подозреваемой. После этого она была отпущена, пояснил изданию глава следственного отдела Златоуста Юрий Кадиков.

Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль. Он требует разобраться в обстоятельствах произошедшего и наказать виновных

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик был оставлен дома 21 октября. 23-го мать вернулась и увидела его мёртвым. А 25-го в квартиру пришла бабушка ребёнка, которая подняла тревогу.

В семье росли ещё два ребёнка: мальчик и девочка. Временно они помещены в приют.

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