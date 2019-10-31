Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Неизвестный мужчина проследил за подростком до дверей его парадной и с целью грабежа напал на мальчика, когда тот вышел из лифта. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на 13-летнего подростка произошло в среду, 30 октября, в Невском районе Петербурга. Вечером того же дня к правоохранительным органам обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила, что преступление было совершено около 16 часов в подъезде дома 46/28 по Дальневосточному проспекту.

Неизвестный проследил за подростком до дома, вместе с ним поднялся на лифте на пятый этаж, после чего ударил, отобрал дорогостоящий электросамокат и уехал на лифте.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба Главка МВД.