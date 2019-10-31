Благовещенск, , 09:40 — REGNUM Фуры с цирком-шапито «На льду» застрял на замёрзших перевалах в Тындинском районе Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Две фуры с разобранным куполом цирка не смогли подняться на перевал возле населённого пункта Соловьёвск из-за обледенения дороги. Администратор цирка обратилась к руководству Тындинского района с просьбой оказать помощь. Помимо двух цирковых фур там же находится ещё порядка 10 большегрузов, которые не могут преодолеть нерасчищенный участок дороги.

Из-за возникшего непредвиденного форс-мажора циркачам пришлось перенести выступление, которое было намечено провести в Благовещенске 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье окончательно установились минусовые температуры, а из-за плотного снежного покрова власти отменили противопожарный режим.