Джуба, , 09:30 — REGNUM Трое сотрудников международной организации по миграции (МОМ) были убиты в ходе боевых действий в Южном Судане, недалеко от границы с Угандой и Демократической Республикой Конго. Об этом со ссылкой на заявление агентства передает ВВС Africa.

Добровольцы международной организации по миграции (МОМ) попали под перекрестный огонь во время столкновений, которые произошли в воскресенье, 27 октября, передает телерадиокомпания.

По данным МОМ, добровольцы работали в пунктах проверки на Эболу в приграничных районах Южного Судана, отслеживая распространение смертельной болезни.

Сейчас работа пяти пунктов проверки на Эболу была приостановлена.