Красноярск, , 09:19 — REGNUM Поиски без вести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе красноярского края продолжаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 октября, в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в списке без вести пропавших по-прежнему трое человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, пострадали более 40 человек.

Анализ проб воды из реки Сисим показал экстремально высокое и высокое загрязнение ионами меди, ионами свинца, ионами цинка.

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