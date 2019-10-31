Сургут, Югра, , 09:19 — REGNUM В Югре уничтожили партию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, которое стало источником распространения гаффской болезни в Тюменской области. Об этом сообщила СМИ заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

По её словам, 79 кг рыбы из Андреевского озера приобрёл предприниматель из Сургута. Ему было предписано Роспотребнадзором уничтожить всю партию. Отмечается, что рыба из озера Андреевского не успела попасть в продажу.

Напомним, заражение 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района редкой гаффской болезнью произошло путём употребления в пищу местной рыбы. Лабораторные исследования показали, что опасное и редкое заболевание возникло в озере Андреевское предположительно из-за попадания в водоём речного и болотного хвоща.

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