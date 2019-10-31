Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на перекрёстке улиц Краснолесья и Чкалова. Как сообщает издание «Новый день», из-за засорившейся канализации дорогу залило фекалиями.

В МУП «Водоканал» подтвердили факт коммунальной аварии и сообщили, что заявка принята и находится в работе.

Как сообщают очевидцы события, нечистоты из канализационного люка вылились не только на проезжую часть, но и на пешеходный тротуар.

Отметим, что засоры канализации на данном участке водоотведения происходили и ранее. По данным водоканала, сантехникам регулярно приходится извлекать до 100 килограмм тряпья, которое сбрасывают в канализацию недобросовестные граждане.