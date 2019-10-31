Якутск, , 09:20 — REGNUM В Якутии эконадзор обнаружил факт незаконной охоты на сибирскую косулю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации минэкологии, нарушение выявили ночью, с 29 на 30 октября, в охотничьих угодьях Хангаласского района. Инспекторы государственного экологического надзора и общественники во время патрулирования обнаружили труп косули с отсечённой головой. На место происшествия выехала полиция.

Штраф за убитую самку косули — 200 тыс. рублей, за самца — 120 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области браконьеры убили косулю, но были вынуждены скрыться с места преступления, бросив и животное, и джип, в котором оно лежало.