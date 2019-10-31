Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновске вступили в законную силу приговоры по двум уголовным делам, связанным с использованием огнестрельного оружия. Речь идёт о попытке убийства на центральном рынке и вооружённом ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Вынесен обвинительный приговор по факту происшествия на центральном рынке, где получил огнестрельные ранения один из посетителей. Инцидент произошёл 17 февраля 2019 года, пострадавший был обнаружен возле одного из павильонов рынка. В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день у него произошёл конфликт с 29-летним парнем, с которым он ранее не был знаком.

«Нападавший расстрелял жертву из огнестрельного оружия калибра 18×45», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что мужчину удалось спасти.

Злоумышленник, который ранее был осуждён за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина, признан судом виновным в покушении на убийство. Ему назначено семь лет колонии строгого режима. В возмещение морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 480 тыс. рублей.

Также в Ульяновске вынесен приговор по факту вооруженного нападения на ювелирный магазин. Перед судом предстал 40-летний мужчина. По данным следствия, нападение произошло вечером 10 января 2019 года по улице Дворцовой: злоумышленник, угрожая женщине-продавцу и посетительнице молотком, забрал 86 золотых колец на общую сумму 250 тыс. рублей. При задержании в ходе осмотра у него обнаружено самодельное приспособление, изготовленное из револьверов «Блеф» и «Наган». Ему назначено восемь лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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