Амстердам, , 09:04 — REGNUM Голландская прокуратура потребовала приговорить к шести годам заключения выходца из Пакистана Юнаида И. (Junaid I.). Он обвиняется в том, что готовил покушение на известного голландского правого политика Герт Вилдерс (Geert Wilders).

27 августа 2018 г. обвиняемый разместил видео в Фейсбуке, в котором он, в частности, угрожал «отправить Вилдерса в ад». В своём видео И. заявил, что у него есть необходимые средства для выполнения этой задачи, однако из соображений безопасности он не может раскрыть, о каких средствах идёт речь. Через день И. был задержан. На его телефоне были обнаружены, по словам прокурора, «страшные обработанные фотографии Вилдерса».

Сам И. свои слова объяснил хвастовством и блефом. Кроме того, он утверждает, что потерял эмоциональное равновесие, поскольку он приехал в Голландию из Парижа и был вынужден жить на улице. Недостаток еды и сна привели к потери самообладания.

И. утверждает, что хотел собрать деньги для организации демонстрации. Таким образом он хотел добиться отмены организованным Вилдерсом конкурсам по рисованию карикатур. Вилдерс пригласил художников нарисовать карикатуры пророка Мухаммеда.

В своём заключительном слове И. заявил, что не держит зла на Голландию и голландцев. После своего освобождения он намерен перевезти свою семью в Голландию, чтобы начать здесь новую жизнь. По его словам, если ему придётся вернутся в Пакистан, то он опасается что он там окажется в сложном финансовом положении.