Красногорск, , 09:03 — REGNUM

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельной аварии с крымскими чиновниками в Московской области. Запись опубликовал телеканал «РенТВ».

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 19-м километре дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в автомобиле находились три чиновника из Крыма. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в отбойник и перевернулась.

В результате аварии скончался директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. По данным СМИ, за рулём машины находился замминистра здравоохранения республики.

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