Красногорск, 31 октября 2019, 09:03 — REGNUM
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смертельной аварии с крымскими чиновниками в Московской области. Запись опубликовал телеканал «РенТВ».
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 19-м километре дороги.
Как сообщало ИА REGNUM, в автомобиле находились три чиновника из Крыма. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в отбойник и перевернулась.
В результате аварии скончался директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. По данным СМИ, за рулём машины находился замминистра здравоохранения республики.
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