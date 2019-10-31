Первоуральск, Свердловская область, , 09:02 — REGNUM В Первоуральске вынесен приговор в отношении 63-летней жительницы одного из населённых пунктов Шалинского района, обвиняемой в убийстве, совершённом с превышением пределов необходимой самообороны (ст. 108 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В ходе следствия установлено, что 19 марта пожилые супруги выпивали спиртное, и в ходе попойки между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил супругу шваброй, а женщина взяла кухонный нож и нанесла ему смертельные травмы.

Отметим, что во время суда женщина пояснила, что конфликты в семье начались после трагической смерти их сыновей, в ходе которых супруг наносил ей побои. Однако в органы внутренних дел женщина не обращалась.