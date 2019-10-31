Владивосток, , 09:05 — REGNUM После того, как вандалы в очередной раз разрушили ограду маяка «Токаревская кошка», командование Тихоокеанского флота пригрозило полностью закрыть доступ к маяку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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За прошедшие три года вандалы шесть раз ломали установленное вокруг маяка ограждение, которое затем восстанавливалось за счёт Тихоокеанского флота.

«Ограждение, мы восстановим, но только когда появятся средства. Наверное, это будет в последний раз. Дальше уже последуют более радикальные меры. Командование флота убедительно просит жителей и гостей Владивостока бережно относиться к имуществу ТОФ, отдавая себе отчёт в том, что это не просто маяк, а объект Министерства обороны Российской Федерации. В противном случае, вслед за ограничением проезда на территорию, будет принято решение о полном прекращении доступа на маяк. Доводить до такого, конечно, не хочется», — отметил представитель ТОФ Николай Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский флот отметил 288-ю годовщину со дня своего основания. В составе флота имеется гидрографическая служба, которая занимается обслуживанием и ремонтом действующих маяков.