Красногорск, , 08:52 — REGNUM В Московской области машина с чиновниками из Крыма попала в смертельное ДТП, сообщает телеграм-канал Mash.

Авария произошла на платном участке трассы М-11. По данным источника, «Тойота» с чиновниками из республики врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии погиб один человек — директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак.

Отмечается, что за рулём транспортного средства находился заместитель министра здравоохранения Крыма Валентин Савченко. По информации канала, он не справился с управлением.

Также в салоне находился начальник управления стратегического развития регионального министерства здравоохранения Илья Турчиненко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.