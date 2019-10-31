Исламабад, , 08:48 — REGNUM По меньшей мере 62 человека погибли и десятки получили ранения в результате пожара в пакистанской провинции Пенджаб на поезде, идущем из города Карачи. Об этом сообщает местный канал Geo. tv со ссылкой на министерство железнодорожного транспорта.

Министр транспортного ведомства шейх Рашид Ахмед также рассказал журналистам телеканала, что огонь уже потушен, скоро будет возобновлено железнодорожное сообщение.

Напомним, ЧП произошло 31 октября. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что взорвались кухонные плиты, когда на них готовили еду. Пламя охватило 3 вагона: 2 эконом-класса и 1 бизнес-класса. Многие погибли, прыгая на ходу с поезда.