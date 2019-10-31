Уфа, , 08:31 — REGNUM Деятельность опасного технического устройства приостановили судебные приставы в Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба республиканского УФССП.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, опасное техническое устройство было обнаружено сотрудниками западно-уральского управления Ростехнадзора во время проверки опасных объектов, которые принадлежат ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие».

Отмечается, что на площадке газоперерабатывающего производства работал сепаратор позиции Е-4 с неисправным манометром и предохранительным устройством от повышения давления.

По словам сотрудников контролирующих органов, эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

Суд приостановил деятельность технического устройства на опасном производственном объекте сроком на 52 дня.

Судебные приставы, выехав на место, опечатали опасный сепаратор.