Петропавловск-Камчатский, , 08:43 — REGNUM Специалисты Россельхознадзора по Камчатскому краю в ходе мониторинга информации о реализации морепродуктов в социальных сетях обнаружили объявления, в которых гражданам России предлагается красная икра от «камчатских» производителей. Однако таких производителей в регионе нет и никогда не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Красная икра Puschinka

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Например, на популярном сайте «Авито» икру с Камчатки предлагает некое рыбозаготовительное предприятие «Дельта», указан адрес, ИНН. Но такого предприятия на Камчатке нет.

Предприятие ООО «Камчатская рыба», выпускающее продукцию под брендом «Щедрость Камчатки», — тоже фейк, на полуострове нет такой фирмы.

Предлагают икру и рыбопродукцию ООО «Русский деликатес» и ООО «Камчатский рыболов». Есть и фото продукции. Но данные камчатские предприятия продукцию в таком весе и с такой маркировкой не выпускают.

Немногим ранее специалисты Россельхознадзора выявили сразу пять предприятий, предлагающих фейковую «камчатскую продукцию». Это некие «Камчатские деликатесы», «Тунгутун», ООО «Заря», ООО «Кристалл», ООО «Устькамчатрыба». Это предприятия-фантомы, таких на Камчатке нет. Следовательно, то, что они предлагают покупателям, может оказаться фальсификатом и даже нанести вред здоровью покупателей.

Все материалы переданы в УМВД по Камчатскому краю, в агентство по ветеринарии, в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ, а также в АНО «Российская система качества».

На Камчатке, рыбные богатства которой являются национальным достоянием, очень надеются, что поток фальсификата, позорящий «рыбный стол России», будет остановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники давно и успешно «греют» руки на бренде «Камчатка». В январе 2019 года центр России заполонила поддельная красная рыба, якобы привезенная с полуострова. Покупатели жаловались на заоблачные цены и омерзительные вкусовые качества.