Благовещенск, , 08:38 — REGNUM Амурский отряд пограничных сторожевых кораблей завершил летнюю навигацию и вернулся в место постоянной дислокации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 5 мая, когда началась навигация на Амуре, корабли пограничного отряда прошли более 90 тыс. миль по 1000-километровой охраняемой линии государственной границы, проходящей по реке Амур. Помимо выполнения задач охраны госграницы, пограничники оказали помощь двум судам терпящим бедствие в устье реки Зея, а также спасли трёх тонущих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация пассажирских судов на воздушной подушке начинается в Благовещенске с 3 ноября: пассажирские «Пумы» будут курсировать между приграничными городами Благовещенск и Хэйхэ.