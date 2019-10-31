Камышлов, Свердловская область, , 08:14 — REGNUM На Среднем Урале перед судом предстанет ранее судимый 24-летний житель Камышловского района, обвиняемый в жестоком убийстве инвалида (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло в конце февраля 2019 года. Обвиняемый 27 февраля, находясь в гостях у своей бабушки, будучи пьяным, повздорил с её сожителем, который является инвалидом по зрению.

Молодой человек упрекал пенсионера в том, что он стал «обузой» для бабушки. После чего схватил пожилого человека, выволок его во двор, облил горючей жидкостью и поджег. От полученных ожогов пенсионер умер на месте.

Отметим, что максимальная санкция за инкриминируемое обвиняемому преступление предусматривает наказание в виде высшей меры.