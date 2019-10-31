Бужумбура, , 08:52 — REGNUM 14-летняя школьница из столицы Бурунди, Бужумбуры, скончалась из-за жестокого обращения ее учителя. Об этом ее отец сообщил в интервью ВВС Great Lakes.

Жан-Мари Мисаго сказал, что на шее и ногах его дочери были следы от ударов тростью, а из-за побоев у нее началось кровотечение из носа и ушей.

«Она просто умерла в классе после жестокого избиения ее учителем. Потом они оставили ее в кабинете директора школы», — сказал Мисаго.

По его словам, директор школы распорядился доставить девушку в больницу, но когда туда прибыл ее отец, она уже была мертва.

Попытки ВВС получить комментарий от департамента образования и полиции не увенчались успехом, сообщают репортеры.

Мисаго рассказал, что инцидент произошел во вторник, 29 октября, и что он похоронил свою дочь в тот же день.

Ему сообщили, что девушка была наказана за то, что она явно нарушала правила поведения класса. По сообщениям руководства школы, «ребенок умер от эпилептического припадка после того, как ученики не выполнили задание».

Телесные наказания в Бурунди незаконны, отмечают журналисты ВВС.