Исламабад, , 07:24 — REGNUM Число погибших в результате пожара, вызванного взрывом газового баллона в поезде в Пакистане, достигло 13 человек, сообщает агентство Reuters.

«Две кухонные плиты взорвались. На них готовили пищу, а масло, использовавшееся при готовке, лишь усугубило пожар… Большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с поезда», — заявил министр путей сообщения Пакистана Шейх Рашид Ахмед.

Также агентство сообщает о 15 пострадавших в результате инцидента. Глава спасательных служб провинции Пенджаб не исключает, что число погибших может вырасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в пакистанской провинции Пенджаб в одном из поездов взорвался газовый баллон, использовавшийся на кухне. Это привело к сильному пожару, в результате которого сгорели три вагона железнодорожного состава.

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