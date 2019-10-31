Шадринск, Курганская область, , 07:16 — REGNUM В курганском городе Шадринске следователи затянули рассмотрение уголовного дела по факту смерти женщины в местной больнице скорой медицинской помощи в сентябре 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

На приём к руководителю следственного управления Богдану Францишко пришёл с жалобой супруг умершей. Он заявил, что его жене врачи изначально поставили неверный диагноз, поэтому ей была оказана ненадлежащая медицинская помощь.

Но следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту смерти его супруги длится уже третий год. Руководитель СУ СКР по Курганской области принял решение о передаче дела региональным следователям.