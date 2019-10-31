Челябинск, , 07:06 — REGNUM В Челябинской области ночью и утром 31 октября отмечались метели и сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса.

В частности, снег всю ночь шёл на территории Карталинского района. Метель отмечалась в Челябинске, а также в Увельском, Сосновском и Октябрьском районах. В Брединском районе прошёл дождь и похолодало.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещали сильный снегопад на Южном Урале. Местные власти мобилизовали для борьбы со стихией технику и людские ресурсы.