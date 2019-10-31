Владивосток, , 07:09 — REGNUM В Приморье пятеро парней, задержавших педофила, были награждены благодарственными письмами Следственного комитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Вечером 24 октября в полицию города Артёма поступило сообщение о пропаже 8-летней девочки, после чего были организованы поиски пропавшего ребёнка. В поисках также приняли участие добровольцы Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дёрин.

В районе улице Светлогорской, мужчины услышали шорох и увидели мужчину, который силой удерживал ребёнка. Парни приняли меры к освобождению девочки и удерживали мужчину до приезда сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге задержан ранее судимый за сексуальное преступление местный житель, который, предположительно, совершил очередное злодеяние в отношении троих малолетних девочек 12 и 8 лет в подъезде жилого дома.