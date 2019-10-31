Исламабад, , 06:49 — REGNUM При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с городом Рахим-Яр-Хан на юге провинции Педжаб. По предварительной версии пожар был вызван взрывом газового баллона на кухне поезда, где готовили пищу для пассажиров. В результате пожара огнем были разрушены три вагона поезда, десять человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Германии загорелся пассажирский поезд, в котором ехали фанаты футбольного клуба «Фрайбург». В результате пожара пострадали три человека.

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