Каменск-Уральский, Свердловская область, , 06:23 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении имущественного ущерба собственнику путём злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Под уголовное преследование попало руководство управляющей компании дома № 22 по улице Челябинской Каменска-Уральского.

Как сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» корреспонденту ИА REGNUM, факты правонарушений собственников жилья были установлены в результате прокурорской проверки. Ранее управляющая компания задолжала энергетикам за поставки электроэнергии 450 тыс. рублей. Однако в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что жильцы дома исправно оплачивали коммунальные услуги.

В итоге материалы прокурорской проверки переданы в правоохранительные органы и по их итогам принято процессуальное решение.

Отметим, что в июне 2019 года в Каменске-Уральском был осуждён директор управляющей компании, обвиняемый в растрате средств собственников жилья. Он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы условно.