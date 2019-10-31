Томск, , 06:22 — REGNUM Пять человек, пострадавших в ДТП с пожарной машиной и автобусом, остаются в больницах Томска по состоянию на 31 октября.

Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, передаёт канал «Область здоровья».

Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, двое — ближе к удовлетворительному.

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Всего медицинская помощь потребовалась 17 пострадавшим в ДТП. Двое отказались от госпитализации сразу. Десятерых пострадавших, в том числе ребёнка и подростка, после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с пожарной машиной, маршрутным автобусом и иномаркой произошло в Томске на проспекте Мира 30 октября. СК проводит проверку по данному факту.

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