Томск, 31 октября 2019, 06:22 — REGNUM Пять человек, пострадавших в ДТП с пожарной машиной и автобусом, остаются в больницах Томска по состоянию на 31 октября.
Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, передаёт канал «Область здоровья».
Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, двое — ближе к удовлетворительному.
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Всего медицинская помощь потребовалась 17 пострадавшим в ДТП. Двое отказались от госпитализации сразу. Десятерых пострадавших, в том числе ребёнка и подростка, после осмотра направили на амбулаторное лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с пожарной машиной, маршрутным автобусом и иномаркой произошло в Томске на проспекте Мира 30 октября. СК проводит проверку по данному факту.
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