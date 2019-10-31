Екатеринбург, , 05:09 — REGNUM В Екатеринбурге рухнул потолок на лестничной площадке 19 этажа в доме № 33 по улице Кишинёвской. Как сообщает информационный портал Е1, здание было сдано в эксплуатацию в 2013 году.

По сведениям очевидцев события, в результате инцидента чуть не пострадала женщина с ребёнком. Они опубликовали видео, на котором видно рухнувшие конструкции потолка и зияющую дыру в потолке возле лифта на лестничной площадке.

Отметим, что в управляющей компании пока не прокомментировали данный инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге обрушилась часть кирпичной кладки на стене 12-этажки по улице Вилонова. Это произошло 28 октября, когда в городе бушевал сильный ветер. Как сообщили жители дома, причиной обрушения могли стать ремонтные работы в квартирах, а согласно предварительным данным спецкомиссии — на месте обрушения велись монтажные работы по установке кондиционеров.

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