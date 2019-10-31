Давао, Филиппины, , 05:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 31 октября на острове Минданао на Филиппинах. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения на этот раз находился в 35 километрах к западу от города Давао, на глубине около 20 километров.

Давао — третий по количеству населения город на Филиппинах с населением более 1,6 млн человек, главный порт острова Минданао.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 октября Южная Корея приняла решение об оказании помощи жителям Филиппин, пострадавшим в результате сильного землетрясения, уничтожившего 3000 домов.

Филиппинские острова, находящиеся в зоне высокой сейсмической активности — в так называемом Огненном кольце, регулярно подвергаются воздействию землетрясений, вызывающих оползни, сели и обвалы.

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