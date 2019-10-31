Южно-Сахалинск, 31 октября 2019, 05:05 — REGNUM В детской поликлинике посёлка Луговое Сахалинской области на посетителей упал потолок. По счастливой случайности, жертв и пострадавших нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В момент происшествия в помещении, где обрушился потолок, находилось восемь человек. Родители успели закрыть детей от обломков потолочной конструкции. В холле поликлиники, где всё произошло, проводятся ремонтные работы, сейчас его планируют закрыть для посетителей. Специалисты проверяют конструкции на устойчивость.
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