Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM В детской поликлинике посёлка Луговое Сахалинской области на посетителей упал потолок. По счастливой случайности, жертв и пострадавших нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В момент происшествия в помещении, где обрушился потолок, находилось восемь человек. Родители успели закрыть детей от обломков потолочной конструкции. В холле поликлиники, где всё произошло, проводятся ремонтные работы, сейчас его планируют закрыть для посетителей. Специалисты проверяют конструкции на устойчивость.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке военного врача осудили на 1 год и 10 месяцев лишения свободы за неправильное лечение пациента, которое привело к тяжким последствиям.