Биробиджан, , 04:43 — REGNUM Подключение к электрическим сетям строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса стало причиной длительного перебоя в электроснабжении большей части города Облучье в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отключение электричества в жилых домах и организациях города Облучье было обусловлено технологическими требованиями и не превысило 8 часов. Всего от подачи электричества было отключено порядка 20 улиц и переулков, пишет издание ЕАОМедиа.

«Для выполнения работ по технологическому присоединению к физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на улице Ключевая, в части города будет отключена электроэнергия», — пояснили в администрации Облученского городского поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная часть Воронежа осталась без электричества из-за аварийной ситуации на сетях «Воронежской горэлектросети». Оперативные бригады приступили к ликвидации аварии.