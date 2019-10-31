Благовещенск, , 04:32 — REGNUM Группа браконьеров была поймана в Октябрьском районе Амурской области после того, как они убили косулю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Личности правонарушителей были установлены по номерам брошенного ими автомобиля, в котором лежала туша убитой косули, а также по банковской карте, которую обронил на месте происшествия один из фигурантов.

Начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко в интервью изданию ПортАмур рассказал, что сразу после обнаружения факта браконьерства на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Водитель джипа даже успел написать заявление об угоне своей машины, но под давлением доказательств обман был раскрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с браконьерами и в целях повышения охотничьего надзора в Прикамье будут созданы особые оперативные антибраконьерские группы, которые начнут действовать с января 2020 года.