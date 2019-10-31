Таллахасси, США, , 04:16 — REGNUM Житель американского штата Флорида был арестован за плевок в сторонника американского президента Дональльда Трампа, сообщает The Epoch Times.

Сообщается, что 43-лений Маттиас Айпл увидел в одном из баров города Веро-Бич 67-летнего мужчину в кепке с надписью MAGA (Make America Great Again, предвыборный лозунг Трампа — прим. ИА REGNUM). Айпл плюнул в мужчину, а затем обозвал его «коммунистом» и агрессивно посоветовал ему «возвращаться в Россию». После перепалки дебошир уехал из бара на личном автомобиле.

Однако пострадавший запомнил номер автомобиля и сообщил о происшествии в полицию. После этого полицейские задержали Айпла. Сам задержанный заявил, что ему все равно, если его посадят в тюрьму.

«Я вообще-то пытался защитить вас, ребята, потому что я поддерживаю правоохранительные органы. Сторонники Трампа — коммунисты и расисты», — оправдывался Айпл.