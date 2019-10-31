Петропавловск-Камчатский, , 03:38 — REGNUM Бетономешалка перевернулась в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Камчатскому краю.

Перевернувшаяся бетономешалка ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Сообщается, что ДТП произошло на улице Арсеньева вечером 30 октября. 37-летний водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, не списался в поворот, а затем перевернулся и снес забор частного дома. Спасателям пришлось извлекать пострадавшего водителя из кабины при помощи специнструментов. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Госпитализация мужчине не потребовалась, ему назначили амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября три грузовых автомобиля столкнулись в Углегорском районе Сахалина. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили различные травмы.

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