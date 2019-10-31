Петропавловск-Камчатский, , 03:11 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка на борту самолета «Петропавловск-Камчатский — Хабаровск», сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В интересах следствия была изъята медицинская документация, имеющая значения для уголовного дела. Причину смерти младенца должна установить судмедэкспертиза. Также стало известно, что камчатский Минздрав уже взял ситуацию на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября грудной ребенок скончался в ходе перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Младенца перевозили медики в Хабаровск на операцию, однако во время полета у малыша произошло три сердечных приступа. 24 октября Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту смерти ребенка.

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