Набережные Челны, Татария, , 03:07 — REGNUM Невыплата заработной платы сотрудникам частной школы в Набережных Челнах обернулась для директора дисквалификацией на год и административным делом. Долги перед сотрудниками после прокурорского вмешательства погашены. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство выявило факт невыплаты зарплаты в частной средней общеобразовательной школе «Веста». К моменту проверки долг перед 51 сотрудником превысил 2,8 млн рублей. По делу было возбуждено административное производство, директора привлекли к ответу. Свой пост и аналогичный он не сможет занимать один год. Долги перед работниками погашены.

Напомним, образовательная сфера Татарии в 2019 году часто попадала в медиаповестку региона, в том числе в связи с вопросом выплаты зарплаты. Учитель из Набережных Челнов жаловался, что его зарплата не дотягивает до майских указов. После всех жалоб и обращений в сентябре 2019 года он впервые получил оплату труда на уровне средней по региону.