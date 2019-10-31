Москва, , 02:15 — REGNUM ДТП с участием пассажирского автобуса и пяти автомобилей произошло вечером 30 октября на севере Москвы, передаёт телеканал «Москва 24».

Как уточняется, авария произошла в районе дома №53 по Алтуфьевскому шоссе. Автомобиль Nissan занесло при подъёме на мост и развернуло, после чего в него врезался попутно следовавший автомобиль, далее по цепочке произошло столкновение с другими транспортными средствами.

Сообщается, что из-за ДТП движение в сторону центра городу было полностью заблокировано около получаса. Сведений о пострадавших в результате аварии на данный момент не поступало.

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