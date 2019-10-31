Южно-Сахалинск, , 02:09 — REGNUM Три грузовых автомобиля столкнулись в Углегорском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что авария произошла между селами Никольское и Ольховка. Два груженых самосвала ехали друг за другом, во время движения у следовавшего впереди грузовика оторвался прицеп. Водитель второго самосвала решил выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, однако врезался в два пустых грузовика. В результате ДТП один из водителей погиб на месте от полученных ранений, еще двое получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября легковой автомобиль сбил женщину на обочине у села Старорусского в Сахалинской области. Сообщалось, что водитель одного из автомобилей не заметил женщину из-за плохой видимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине