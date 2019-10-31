Красноярск, , 01:51 — REGNUM Красноярская полиция возбудила уголовное дело против организаторов сбыта гашиша. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Изъятые наркотики 24.мвд.рф

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю выявили канал сбыта наркотиков и задержали трех граждан, у которых было обнаружено и изъято более 1,6 кг гашиша. В отношении подозреваемых 1986, 1988 и 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в сентябре 2019 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю был перекрыт канал поставки в Красноярск кокаина и амфетамина. При задержании у 35-летнего красноярца был также изъят самодельный обрез ружья.

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