Красноярск, , 01:20 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в гибели четырёх человек в результате ДТП В Иланском районе Красноярского края, передано в суд. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

22 июня на трассе Р-255 «Сибирь» 62-летний мужчина, управляющий грузовым автомобилем ГАЗ, выехал на встречную полосу движения. В результате этого произошло касательное столкновение с автомобилем «Ниссан Скайлайн» и лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla.

47-летняя водитель легкового автомобиля Toyota Corolla и трое пассажиров — 53-летняя женщина и мальчики 6 и 9 лет — погибли на месте.

По версии полиции, обвиняемому в совершении ДТП водителю стало плохо за рулем, но он не попытался остановить свой автомобиль.

По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц», виновному в ДТП водителю может быть назначено следующее наказание: принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

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