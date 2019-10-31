Наха, Япония, , 00:57 — REGNUM Крупный пожар произошёл в замке Сюри на юге Японии, внесённом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт телеканал NHK.

Объект расположен в городе Наха, в префектура Окинава. Сообщается, что несколько частей замка, включая его центральный зал, полностью уничтожены огнём.

Ликвидировать пожар не удаётся до сих пор, в тушении огня задействованы около 20 пожарных бригад. Сведений о возможных пострадавших до настоящего времени не поступало.