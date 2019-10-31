Уфа, , 00:10 — REGNUM Один человек погиб ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по Башкирии.

Авария произошла около 22:00 по местному времени на перекрёстке улиц Кольцевая и Мира. По предварительной информации, столкнулись автомобили Lada Granta и Ford Fusion. После столкновения оба автомобиля от удара отбросило на жилой дом.

В результате ДТП скончался на месте 22-летний пассажир Ford. Четверо пострадавших, два пассажира Ford и оба водителя, были госпитализированы .

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате ДТП в Уфе с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

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