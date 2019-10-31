Ваджир, , 09:21 — REGNUM Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в округе Ваджир, Кения.

По словам начальника полиции округа Симон Ареба, данный инцидент произошел вечером 29 октября в 13 км от границы с Сомали. Также офицер полиции, находившийся в то время на дежурстве, добавил, что нападение было совершено в дождливую погоду. Полицейские услышали выстрели нападавших, говоривших что-то на сомалийском языке во время нападения.

«Было темно, офицеры разошлись в разных направлениях от лагеря, после чего началась перестрелка», — рассказал Ареба.

Информации о количестве раненых и убитых предоставлено не было.