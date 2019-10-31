Бафусам, , 09:04 — REGNUM Команда спасателей в Камеруне продолжает искать среди обломков зданий выживших в результате оползней, вызванных проливными дождями, жертвами которых стали 22 человека.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, полиция также ведет работу по поиску десятков лиц, пропавших без вести в западном городе Бафусам. Губернатор западного региона Ава Фонка Августин сообщил, что местным жителям придется покинуть свои дома, поскольку данный район представляет большую угрозу их жизни.

Несмотря на окончание сезона дождей, в Центральной Африке продолжают идти ливни, вызвавшие наводнения, из-за которых в Центральноафриканской республике были перемещены более 30 000 человек.