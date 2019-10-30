Ниамей, , 23:36 — REGNUM Двенадцать солдат погибли в результате вооружённой атаки неустановленных лиц на военную базу в Нигере. Об этом 30 октября сообщает Agence France-Presse.

Неизвестными вооружёнными лицами был атакован военный лагерь Бларбин в регионе Диффа, граничащем с Нигерией. В результате атаки на передовые позиции армии Нигера, по данным министерства обороны страны, были убиты 12 человек, ранения получили восемь человек. Столкновение было очень ожесточённым, бой продолжался несколько часов.

Кроме того, нападавшие сожгли два военных автомобиля и ещё шесть угнали. При преследовании боевиков военнослужащим удалось отбить четыре автомобиля.

Предполагается, что нападение могли совершить террористы из радикальной исламистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевик, входящие в группировку, воюют с правительственными войсками с 2009 года.

Террористы из «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят за большинством терактов на территории Нигера, а также соседних стран. Кроме того, боевики чаще, чем другие террористические группировки занимаются похищением людей с целью выкупа. Ранее ИА REGNUM сообщало о мобилизации охотников в Нигере для борьбы с «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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